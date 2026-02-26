La Vinotinto Femenina Sub-20 complica su clasificación al Mundial

Suscríbete a nuestros canales

El sueño mundialista de la Vinotinto Femenina Sub-20 pende de un hilo. La dura caída de ayer ante Colombia en el Sudamericano ha dejado a las dirigidas por Ángel Hualde en un escenario de máxima presión de cara a la última fecha del hexagonal final, donde apenas suman dos puntos.

Con Brasil y Ecuador ya clasificadas al Mundial de Polonia 2026, la lucha por los dos cupos restantes se ha convertido en una auténtica batalla matemática en la que Venezuela no depende de sí misma.

El camino a Polonia

Para que la selección nacional logre la hazaña de clasificar, el panorama es estrecho y exige una combinación de resultados casi perfecta.

La misión principal es derrotar a la "Canarinha" en la última jornada, algo que ninguna selección ha logrado con facilidad en el torneo. Luego, Venezuela necesita que los resultados de Argentina, Colombia y Paraguay jueguen a su favor para escalar posiciones en la tabla general.

Dicha situación es compleja, ya que en lo que va de este hexagonal, el combinado nacional aún no conoce la victoria, viéndose obligado a cambiar la mala dinámica cuanto antes.

Hexagonal de sequía

A pesar del talento mostrado en la fase de grupos, el equipo de Hualde ha sufrido para concretar en el área rival durante la fase final. Los dos empates conseguidos hasta ahora son insuficientes ante el empuje de las potencias continentales.

Selección Estado Brasil Clasificada Ecuador Clasificada Colombia En disputa Paraguay En disputa Argentina En disputa Venezuela Obligada a ganar

El destino de esta generación se decidirá en 90 minutos de infarto. La Vinotinto buscará apelar a la "garra" que las caracteriza para intentar arrebatarle puntos a las líderes y esperar que el milagro se consume en los otros frentes.