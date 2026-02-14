La Vinotinto se despide con victoria previo al Sudamericano Sub-17

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Venezuela Sub-17 puso fin a su participación en el Torneo Internacional Jóvenes Promesas con una nota positiva tras vencer 2-1 a su similar de Paraguay.

Los dirigidos por Jhonny Ferreira lograron capitalizar su esfuerzo en la última jornada, sumando un triunfo vital para la confianza del grupo tras un inicio de competición complicado.

Un camino de menos a más

A pesar de la alegría final, el balance general del torneo refleja un rendimiento con matices. Venezuela disputó un total de cinco encuentros, donde la irregularidad en la primera fase impidió que los resultados llegaran más temprano.

La Vinotinto registró una derrota ante Perú en el debut (3-2), tres empates consecutivos contra Argentina (1-1), Chile (2-2) y Talleres de Córdoba (1-1), y una victoria en el cierre frente a Paraguay (2-1).

El próximo reto para los juveniles criollos será ante Uruguay, en dos amistosos disputados el 23 y 24 de marzo en Montevideo.

¿Quiénes marcaron en el torneo?

A lo largo del certamen, el conjunto nacional demostró que tiene diversas variantes ofensivas. El juvenil de Rayo Zuliano, Jesús Barrios, se alzó como la principal referencia de área al marcar tres tantos.

El resto de anotaciones fueron obra de Luis Felipe Flores, José Gamboa, Román Lozada, Andy Saavedra y Gregory Molina.

Si bien la capacidad de reacción y la puntería de cara al arco fueron puntos altos, el cuerpo técnico tiene tareas pendientes. La solidez defensiva aparece como el factor clave a corregir; ajustar los errores en la zaga será determinante para que el equipo llegue con opciones reales de competir al más alto nivel en el próximo Sudamericano Sub-17.