Forever Young arrasa en la Saudi Cup (G1) por segundo año consecutivo

Suscríbete a nuestros canales

La historia hecha carne. Forever Young (Jpn) volvió a ganar la prueba más rica del mundo, la Saudi Cup (G1) con $20 millones por repartir. El purasangre asiático no tuvo piedad con sus oponentes y gracias a la conducción de su jockey habitual Ryusei Sakai, cruzó la meta de nuevo en el Hipódromo King Abdulaziz, de la capital del Reino de Arabia Saudita.

Con una impecable condición física, Forever Young (Jpn), entrenado por Yoshito Yahagi, corrió por las líneas internas de la pista árabe y en la recta final, fue superior, para dejar tierra de por medio y confirmar su posición como el mejor caballo del mundo en la actualidad.

Forever Young deja huella histórica en Arabia Saudita

Al salir por la gatera intermedia, Forever Young (Jpn) hizo una carrera similar a la de anteriores oportunidades, al estar expectante de los punteros. Cuando le dejaron un espacio para avanzar por la línea de la baranda, Sakai movió las riendas e hizo que el hijo de Real Steel (Jpn) corriera más fuerte en la recta del King Abdulaziz.

Nysos, caballo montado por Flavien Prat para el establo de Bob Baffert, surgió como el enemigo lógico del nipón y en la recta final se vino palmo a palmo, para estremecer al mundo de las carreras con el duelo que se armó. Al final, Forever Young (Jpn) dominó por un cuerpo a Nysos en tiempo final de 1:51.0. Tumbarumba, otro caballo de Estados Unidos, llegó tercero a 3 3/4 de cuerpos y el cuarto fue del otro representante estadounidense, Bishops Bay, con la monta del criollo Junior Alvarado, en meritoria actuación.

La superioridad de Forever Young (Jpn) estuvo de manifiesto. Ahora, el ejemplar propiedad de Susumu Fujita, suma de nuevo $10 millones para su campaña que consta de 11 victorias en 14 actuaciones.

Ahora, gracias a ese triunfo, las ganancias de Forever Young (Jpn) se posiciona en $31.195.968,49, lo que hace estar más cerca del líder del dinero mundial, Romantic Warrior (IRE), el cual tiene $34,104,288.62