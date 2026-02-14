Imagination vuela en Riad y asegura su boleto directo a la Breeders’ Cup en la noche de la Saudi Cup

Suscríbete a nuestros canales

Con un avance indetenible en el último cuarto de milla de los 1,200 metros del Riyadh Dirt Sprint (G2), el estadounidense Imagination le arrebata el triunfo a Just Beat The Odds en plena sentencia. Bajo la monta del francés Flavien Prat para el establo de Bob Baffert, el corredor se impone en la millonaria prueba de $2 millones de dólares.

Como única carta del "Tío Bob" en esta fastuosa competencia para velocistas, Imagination gana automáticamente su pase para la Breeders’ Cup Sprint (G1), que se disputará el próximo mes de octubre en Keeneland, al dominar esta selectiva ruta de seis furlongs.

Avance "inimaginable" en Riad

La contienda, celebrada en el hipódromo King Abdulaziz de Riad, presentaba una nómina internacional de alto nivel, pero al final los purasangres nacidos en Estados Unidos lograron el 1-2 en la pizarra.

Desde el inicio, Just Beat The Odds lucha por la delantera presionado por Echo Point (Ire), mientras que American Stage —otro estadounidense con campaña en Japón— acompañó el vertiginoso tren inicial. Mientras la batalla se concentraba en la punta, Imagination se mantenía con Prat en el penúltimo lugar, algo distante del fragor de los líderes.

Al entrar en la tierra derecha, Imagination apenas superaba a dos rivales. En los puestos de vanguardia, Just Beat The Odds resistía el acoso de American Stage y del local Muqtahem (Ire). Es en ese instante cuando Imagination proyectó un avance demoledor por la parte exterior de la pista y, en un final de fotografía, los dominó por tres cuartos de cuerpo.

Muqtahem (Ire) y American Stage completan el cuadro de honor junto a los dos punteros. El hijo de Into Mischief en la matrona Magical Feeling detiene el reloj en un tiempo de 1:12.0, para obtener el jugoso premio de $1,200,000 destinado al ganador.

A sus cinco años y con handicap de 57 kilos, el ejemplar suma ahora cuatro victorias en quince salidas de por vida, para los colores de la sociedad conformada por SF Racing LLC, Starlight Racing, Madaket Stables LLC, Stonestreet Stables LLC, Dianne Bashor, Robert E. Masterson, Waves Edge Capital LLC, Catherine Donovan y Tom J. Ryan.