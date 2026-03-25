Análisis hípico: Con el ajuste cómodo de la línea de Gaceta Hípica marcará la pauta para los cuadros del 5y6 dominical

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El espectáculo hípico nacional mantiene su pulso este domingo 29 de marzo en el Hipódromo La Rinconada. La reunión número 14 del primer meeting de la temporada consta de una cartelera de 12 competencias. Aunque no incluye pruebas selectivas, la paridad de los lotes inscritos promete emociones y altos dividendos para los aficionados.

El juego del 5y6 Nacional inicia en la séptima competencia de la tarde. El foco de la jornada recae en la undécima prueba, quinta válida, en un trayecto de 1.200 metros. Este compromiso reúne a caballos nacionales e importados de siete y más años, ganadores de una y dos carreras (a excepción de carreras de reclamo).

Ejemplar: Línea Gaceta Hípica 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

Con un total de ocho participantes, estará presente el castaño Eterno (número 7 en la gualdrapa), con la monta del jinete argentino Juan Pablo Paoloni y presentado por Humberto Correia para los colores del Stud Los Audaces.

El nacido y criado en el Haras Monumental se perfila como primer favorito para Gaceta Hípica y en su actuación del 1ro de este mes, se llevó la victoria con crono de 75’’1 para el mismo tiro de 1.200 metros.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El día miércoles 25 de marzo, en la arena caraqueña el pupilo de Correia ajustó 52 segundos exactos, en pelo, al tiro, cómodo con remate de 13’’1.

Favoritos de la carrera: Ejemplares