Jesús Antonio Romero: Una estrategia sólida es la clave para el triunfo dominical en La Rinconada

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La jornada de traqueos de este miércoles 25 de marzo de 2026 contó con la presencia de protagonistas clave para la próxima cartilla dominical. El entrenador de purasangres, Jesús Antonio Romero, conversó con el equipo hípico de Meridiano Web con el objetivo de analizar la condición de sus ejemplares inscritos para la reunión 14 del año, evento que marca la despedida oficial del tercer mes del calendario.

Jesús Antonio Romero: La Rinconada Carrera 5y6 nacional

A pesar de manejar una caballada reducida en número, el profesional destaca por una labor diaria de alta intensidad. Su metodología de trabajo prioriza la calidad sobre la cantidad; por ello, la constancia y la dedicación personalizada son los pilares que garantizan un estado físico óptimo en cada uno de sus presentados al momento de enfrentar las pruebas públicas.

Romero manifestó su satisfacción con la evolución de sus pupilos durante la presente semana. Para el preparador, la clave del éxito en un circuito tan competitivo como el óvalo de Coche reside en la precisión de los ajustes previos y en la salud integral del atleta equino.

Ambos presentados en el 5y6 nacional, el primero de ellos se trata de la debutante Fabi Luna que hace su estreno en la tercera válida.

- Jesús Antonio Romero analiza el estreno de su pupila, a quien apoda 'La Flaca' por su físico atlético y ligero. 'Es un ejemplar con poco peso, pero posee una calidad indiscutible y cumple sus ejercicios con una disposición impecable', afirmó el preparador.

La yegua debuta este domingo tras completar aprontes destacados y contará con la conducción de Oliver Medina. El entrenador reconoció el reto que representa la inscripción de una yegua importada en el lote, factor que siempre genera expectativa en los enfrentamientos contra el material nacional; sin embargo, confía en que su presentada rinda al máximo de sus capacidades.

Estrategia: Caballos Entrevista La Rinconada

Acto seguido, en la pareja cuarta válida presenta al ejemplar Quiriquireño que viene de arribar en el segundo lugar en su más reciente.

- El ejemplar mantiene una línea de rendimiento ascendente. Su reciente actuación bajo la guía de José Alejandro Rivero resultó positiva, tras escoltar a un corredor de la talla de Huracán Cumanés. Para este compromiso en distancia de 1.300 metros, la estrategia se enfocará en optimizar sus energías iniciales. El objetivo es que el purasangre conserve fuerzas para el tramo decisivo y logre contener con éxito la carga de los rematadores.