Para Jesús Antonio Romero si esta yegua parte bien puede estar en el marcador del 5y6

La mañana de este viernes 29 de agosto del 2025, el entrenador de purasangres de carreras, Jesús Antonio Romero conversó con el equipo de hipismo de Meridiano.net sobre sus ejemplares a correr el domingo 31 de agosto en la reunión 33 del año última del segundo meeting de carreras.

Jesús Romero y su favorita para ganar

El primero de los ejemplares que le correrá a Jesús Antonio Romero en la tarde de carreras será en la séptima carrera y primera de las válidas del 5y6 nacional, con la yegua Acanelada y la monta del aprendiz Leomar Sangronis, de la cual dijo lo siguiente:

“No le tomen en cuenta su última carrera porque el jockey aprendiz de esa prueba tuvo muchas imprecisiones en la competencia y la yegua no se empleó como esperábamos. En esta oportunidad vamos con el aprendiz Leomar Sangronis que tiene más experiencia y nos tocó un buen puesto de partida y la distancia es acorde para su cometido, creo que hay dos yeguas fuertes, que son Honey Time la del entrenador César Cachazo (My Flirting Mate) y esperamos estar metidos en la pizarra”.

Por último, en la novena prueba del domingo y tercera válida, Romero presentará a Dulce Abril, a la cual le repite la monta del jockey profesional Robert Capriles. De ella expresó:

“En su última carrera esperaba más de ella, no tuvo una partida afortunada, aparte que tuvo un tropiezo en la salida también, hubo un movimiento muy apresurado de Capriles en ese momento, la yegua abajo aflojó y esperemos que esta semana tenga un mejor brinco y haga una mejor competencia mas tranquila en los primeros metros para que tenga mejor final y pueda estar decidiendo la competencia”.