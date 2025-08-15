José Antonio Romero da línea para cerrar en la carrera de los acumulados

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este viernes en las instalaciones del hipódromo La Rinconada, el entrenador de purasangres de carreras José Antonio Romero conversó con el equipo de Meridiano.net sobre las condiciones de los ejemplares que le van a correr en la reunión 31 del próximo 17 de agosto.

La línea de José Antonio Romero de la sexta valida

El primero de los ejemplares de Romero que va a correr será la yegua Acanelada con la monta del jockey aprendiz Jhoswall Andarcia en la tercera carrera del programa dominical, y esto fue lo que comentó sobre la yegua:

“Ha tenido una campaña bastante aceptable, siempre ha estado figurando y lo ha estado haciendo bien. Creo que la rival es la yegua norteamericana que esta bastante fuerte, pero si la importada falla, ella estará seguro decidiendo la competencia”.

“Después en la cuarta carrera corre el caballo Quiriquireño, al cual le hemos hechos algunos ajustes porque en sus últimas carreras tuvo detalles al irse para afuera en la curva final, le cambiamos el bocado (B), y le dimos la monta al jockey Cristian Piguave que lo ha estado trabajando y esperamos mejorías del caballo en esta competencia”.

“En la octava competencia corremos el caballo RalfChristopher que hace su segunda presentación en la caballeriza, la primera carrera con nosotros no fue del todo buena, pero necesitábamos que él reapareciera, para esta competencia viene mucho más puesto, no es tan fuerte el lote y tengo mucha fe que este caballo va a estar decidiendo”.

“Cerramos en la décima competencia con la yegua Dulce Abril que viene de ganar, Esta bastante transformada en cancha, físicamente, esta espectacular y se las voy a indicar como línea”.