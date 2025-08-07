José Luís Ortiz consigue el honor al mejor de la semana como el más valioso

Suscríbete a nuestros canales

José Luis Ortiz aumentó su palmarés en carreras de grado de 2025 con victorias el sábado en la Test S (G1) y el Especial Saratoga (G2), sumando un total de nueve victorias en la semana. Ortiz ha ganado 17 carreras de grado en lo que va de 2025, superando ya su total de 13 victorias en todo 2024.

El honor semanal reconoce a los jinetes por logros significativos en la equitación y que son miembros del Jockeys' Guild, la organización que representa a más de 1050 jinetes activos, retirados y discapacitados permanentemente en los EE. UU.

José Luis Ortiz fue el más valioso por el Jockey Guild

José Luis Ortiz comenzó la semana de carreras el miércoles en su base de Saratoga, con victorias en la tercera carrera para el entrenador Lindsay Schultz y en la cuarta con para el entrenador del Salón de la Fama, Mark Casse. Durante la jornada del jueves, Ortiz ganó la cuarta carrera con el entrenador Anthony Dutrow, con las bridas de Sailaway.

El viernes, Ortiz se llevó el doblete inicial con One More Freud para el entrenador Tom Amoss y la segunda con Goldeneye para el entrenador Kenny McPeek.

El sábado, Día de Whitney, Mark Casse le dio ventaja a Ortiz a lomos de Ewing, una dosañera en el Saratoga Special (G2), para una victoria por un cuerpo en 78” para 1.300 metros sobre el favorito Obliteration y Flavien Prat.

Ortiz agregó una victoria en la séptima carrera para el entrenador Saffie Joseph, Jr. antes de pilotear a Kilwin para el entrenador George Arnold en la edición número 100 de la Test Stakes (G1) para potrancas de tres años en siete furlongs.

Kilwin salió última de ocho tras tropezar al inicio y seguía última a mitad de la curva antes de que Ortiz la inclinara completamente por fuera al entrar en la recta final. Kilwin atacó por el centro para superar a Ragtime, con Junior Alvarado en las últimas zancadas, logrando una victoria por el cuello en 1:23.10.

Para finalizar la semana, Ortiz sumó una victoria el domingo en la sexta carrera para el entrenador Anthony Dutrow. Ortiz ocupa el segundo lugar en la clasificación de jinetes de Saratoga, justo detrás de su hermano Irad. Se espera que la carrera por el puesto de jinete líder sea reñida hasta el final de la competencia el Día del Trabajo. Ortiz correrá en Saratoga esta semana, con montas en casi todas las carreras.

Otros contendientes para el Jockey de la Semana fueron Junior Alvarado que ganó el Saratoga Derby Invitational (G1), Kendrick Carmouche que ganó el Fourstardave (G1), Juan J. Hernández con una victoria en el Clement L. Hirsch (G1) en Del Mar y Flavien Prat que ganó el Whitney (G1).