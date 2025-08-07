En busca de la cifra redonda: Jhonathan Aray a una victoria de las 300 en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El jinete profesional Jhonathan Aray fue el más destacado de la pasada jornada dominical número 29 efectuada el domingo 03 de agosto en el hipódromo La Rinconada.

El látigo dominó la jornada dominical con cuatro triunfos, una hazaña que eleva su cuenta personal a 299 victorias.

Con este hito, el destacado jockey se posiciona a solo un triunfo de alcanzar las 300 fotografías en su impresionante carrera en los óvalos venezolanos.

La afición esperará con entusiasmo ver cuándo Aray logrará esta marca histórica.

Datos hípicos: Jhonathan Aray triunfos R29 La Rinconada

Aray se tomó la foto con el potro importado Toro Salvaje (USA) (número 3), en la primera competencia.

Luego en la quinta del programa del ciclo no válido, el profesional se llevó al recinto de ganadores a la yegua norteamericana Fleet Street (USA) (número 10) en el XXII Clásico Simón Rodríguez (G2).

La sexta carrera fue el “Back to Back” de esta fusta por intermedio del también importado Rockville (USA) (número 2), en el V Clásico My Own Business (G3).

Para finalizar, se llevó la victoria en el LXXII Clásico Guardia Nacional Bolivariana (G2), a la altura de la quinta válida para el juego del 5y6 Nacional, con el cuatroañero estadounidense Special Element (número 10).

Monta: Cifra de las 300 R30 La Rinconada

Para este día domingo 10 de agosto, el jockey Aray quien ahora se encuentra empatado en el primer lugar junto con el “General” Jaime Lugo en la estadística de este meeting que llegará a su final, tendrá un solo compromiso de monta en la primera competencia del ciclo no válido de la reunión número 30 con el cuatroañero Deep Attack (número 1), presentado por Fernando Parilli Araujo.

La pregunta que surge es: ¿Con este ejemplar Aray logrará alcanzar la cifra de las 300 victorias en su carrera profesional? Les invitamos a presenciar esta competencia, a partir de la 1 de la tarde en el óvalo caraqueño.