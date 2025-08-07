Última hora: Así queda el ajuste de la línea de Gaceta Hípica para el 5y6 de la R30

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada recibe la reunión 30 el día domingo, 10 de agosto, en lo que es la continuación del segundo meeting de la presente temporada, con la presentación de 12 competencias sin pruebas selectivas.

La Rinconada: Línea Gaceta Hípica 5y6 Nacional Datos Hípicos

Dentro de la programación dominical se iniciará la jornada del 5y6 Nacional precisamente en la séptima competencia, primera válida que es reservada para yeguas nacionales e importadas de 6 y más años, ganadoras de 3 y 4 carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.100 metros, con una nómina de 12 participantes más un premio especial adicional de 18 mil dólares.

Quality Princess (número 12) es una de las competidoras inscritas para está válida, con la monta por primera vez de Luis Funez Jr. y entrenado por José Gregorio Rodríguez para el Stud La Gran Mireya, además, es primera favorita y la línea para Gaceta Hípica.

Hay que recordar que su última actuación en el óvalo de Coche fue el pasado 20 de julio, pues llegó segunda a cabeza de la ganadora La Super Kat.

Ajuste: La Rinconada

El día martes 05 de agosto, la pupila de Rodríguez galopó de segunda vuelta, en silla a la par de Petareña y el día miércoles 06 tuvo reconocimiento en el aparato en silla y galopó cómoda, según lo publicado en la hoja de ajuste de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas