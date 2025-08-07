Llega a Venezuela potro hijo de un ganador del Kentucky Derby para cumplir campaña en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Siguen arribando ejemplares importados al hipódromo La Rinconada con el propósito y meta de disfrutar de jornadas más nutritivas y con más importancia que estos ejemplares de otras regiones le otorgan. Un total de siete nuevos extranjeros arribaron en la noche de este miércoles a nuestro país.

Siete importados a cumplir campaña en La Rinconada

Importantes inversores venezolanos que continúan depositando su confianza en un futuro más prometedor para nuestro hipismo, con la certeza de que hoy hay confianza, el riesgo es reducido, y con la fortuna que garantiza que en el futuro tengamos buenos vientres para futuras generaciones de atletas de fina sangre en nuestras haras.

El respaldo incondicional de los turfman venezolanos con los ejemplares importados ha sido un elemento crucial para que actualmente dispongamos de excelentes pedigrís en la cancha de La Rinconada. Estos han sido un atractivo adicional para el público en general que aporta luces al espectáculo de las competencias de caballos.

En horas de la noche de este miércoles 6 de agosto, el destacado comunicador Javier Farache anunció a través de su cuenta en “X” (@jfarache) la llegada de siete nuevos ejemplares provenientes de Estados Unidos.

Ejemplares que están listos para continuar su doma y entrenamientos en nuestro país y continuar su campaña pistera. Entre los señalados, se encuentran cuatro juveniles de dos años en entrenamiento, hijos de Mendelssohn, Rock Your World, War of Will y Maximum Security.

Importados en La Rinconada de sementales efectivos

Esta temporada, el semental Mendelssohn tiene en su hijo Wendelssohn, el mejor de la campaña, ganador del clipse Overnight Stakes en Oaklawn Park, y producción sobre los 350 mil dólares.

Rock Your World es hijo del argentino Candy Ride, que tuvo una campaña de tres victorias en siete presentaciones con una producción de $612.100. Es un semental que tiene su primera generación nacida en el 2023, y que han debutado en su mayoría en Estados Unidos.

War of Will tiene en Will Then y The Warden, como los mejores de la presente temporada, que han producido más de 100 mil dólares en Estados Unidos. Will Then es ganador del Jimmy Durante S. (G3) en Del Mar el pasado año.

Mientras que el potro llegado, hijo de Maximum Security, es el de mayor relevancia, un semental que recolectó más de dos millones de dólares en campaña, y con una campaña selecta al ganar los Grados 1, de la Pacific Classic Stakes, la Cigar Mile, el Haskell Invitational y el Florida Derby. Además ganador del Kentucky Derby de 2019, que luego fue descalificado por uso de medicamentos prohibidos. Padre de múltiples ganadores de stakes.

Con esta llegada, está de más decir que aumenta la caballada de extranjeros en La Rinconada, y que tiene como finalidad fortalecer el calendario hípico semanal y, a su vez, vigorizar la producción de equinos en beneficio del deporte número uno por excelencia en el país. Con este nuevo arribo sería un total de 78 finas sangres de carreras las que han arribado al óvalo caraqueño.