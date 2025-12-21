Influencer y bailarina murió en terrible accidente: Tenía tan solo 23 años

Suscríbete a nuestros canales

De nuevo una influencer muere a causa de un accidente de tránsito, se trata de la joven María José Calderón, mejor conocida en las redes sociales como Mayits. Los reportes afirman que fue el viernes 19 de diciembre que ocurrió el suceso, que le arrebató la vida a la joven de 23 años.

Terrible accidente

Autoridades de la Secretaría de Movilidad de Medellín, indicaron que la situación fue en una moto en la calle 14 de Medellín, cuando la mujer se estrelló en contra de un camión muy grande.

Afirman que el impacto fue tan fuerte que Mayits quedó muy herida, perdiendo la vida minutos más tarde, cuando era trasladada del lugar a un centro de salud.

Su última publicación en Instagram, se ha llenado de múltiples mensajes de dolor y condolencias para sus familiares, por su muerte a temprana edad.

Mensaje en las redes

Fénix Academia de Técnicas Aéreas, donde la joven entrenaba baile, también se pronunciaron resaltando la entrega y pasión que tenía Calderón para el baile. Además, notificaron que deja a sus compañeras de baile gran técnica y conocimiento.

“Dejó emoción, preguntas, incendios creativos, abrazos sinceros y esa forma tan suya de estar presente, incluso cuando todo era caos. Su energía sigue vibrando en la academia, en cada movimiento que se atreve a sentir más, en cada persona que se permite ser auténtica, despedimos a María José Calderón”, escribieron.

El Streamer colombiano Westcol, también se ha pronunciado por la muerte de la joven, destacando que fue pieza fundamental en sus comienzos.

“Lamentablemente, Mayits una persona que fue parte del proceso de nosotros y nuestro crecimiento, estuvo también cuando apenas estaba creciendo el streaming”, dijo en sus redes.