Muere desangrada reconocida influencer luego de un complicado parto

La influencer Stacey Hatfield murió desangrada a los 30 años tras un complicado parto en su casa para traer al mundo a primer hijo Axel, por quien ahora piden ayuda económica.

Fue el pasado 29 de septiembre cuando la creadora de contenido sobre temas bienestar dio a luz al bebé en su hogar, ubicado en Melbourne, Australia. Su fallecimiento conmocionó a toda su comunidad y se hizo noticia en poco tiempo, sin embargo, las interrogantes sobre la causa real de la pérdida quedaron en el aire.

Es ahora, dos meses más tarde, que el Tribunal Forense de Victoria compartió detalles inéditos que llevó a la muerte a la influencer. Una hemorragia posparto acabó con la vida de Stacey Hatfield al llegar al hospital.

La decisión de Stacey Hatfield que la llevó a la muerte

Varios portales internacionales han reseñado que la nutricionista evitó a toda costa la atención médica en un hospital por estar en desacuerdo con la implementación de los mandatos de vacunación contra Covid-19 en 2021.

Esto la orilló a tener un parto en casa con la asistencia de su esposo Nathan Warnecke y Emily Lal, una trabajadora que se encuentra bajo investigación por limpiar evidencias en el lugar de los hechos.

Si bien el bebé nació sano y se encuentra bien, Stacey Hatfield se complicó durante el proceso, por lo tanto, fue trasladada tiempo más tarde de dar a luz al Hospital Frankston, donde se le practicaron varios procedimientos de emergencia.

Sin embargo, sufrió múltiples paros cardíacos y murió alrededor de las 11:00 horas. Pero, lo determinante para su muerte fue la pérdida de sangre a tal punto que el centro de salud agotó por completo sus reservas del tipo de sangre que la paciente necesitaba.