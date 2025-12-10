¡Oficial! MLB regresa a la Ciudad de México con Padres vs. Diamondbacks en 2026

Suscríbete a nuestros canales

La Major League Baseball (MLB) ha confirmado su esperado regreso a la capital mexicana para la temporada 2026. La Ciudad de México será la sede de una emocionante serie de dos juegos de temporada regular entre los Diamondbacks de Arizona y los Padres de San Diego.

Ambos compromisos se disputarán en el Estadio Alfredo Harp Helú el fin de semana del sábado 25 de abril y domingo 26 de abril. Estos encuentros forman parte de la iniciativa global de la MLB, conocida como WORLD TOUR, y marcarán la tercera visita de las Grandes Ligas a la capital mexicana en años recientes, consolidando el mercado de aficionados en México.

Los Diamondbacks de Arizona serán designados como el equipo local en ambos enfrentamientos.

México, un eje estratégico para los Diamondbacks

Para los Diamondbacks de Arizona, esta serie no es solo una parada más en el calendario internacional, sino una reafirmación de su histórica conexión con México. El presidente, CEO y socio general de los D-backs, Derrick Hall, expresó su entusiasmo por la selección:

“Estamos extremadamente emocionados de mostrar nuestra marca internacional una vez más y agradecer a las Grandes Ligas de Béisbol por seleccionarnos”, dijo Hall. “Hemos jugado más partidos en México que cualquier otro equipo de la liga y hemos invertido mucho en el crecimiento de nuestra base de fanáticos a través de la frontera a lo largo de los años. México ha sido durante mucho tiempo una ubicación valiosa y un punto focal para nosotros en la búsqueda de talento, la construcción de relaciones y el aumento del número de seguidores leales de los D-backs”.

La última vez que Arizona jugó en territorio mexicano fue en 2019, en una serie de dos juegos contra los Rockies en Monterrey. Su historial internacional es extenso, incluyendo compromisos de apertura de temporada en Sídney, Australia (2014) y múltiples juegos de exhibición en Hermosillo contra equipos como los Rockies, Team México, White Sox, Padres y Angels a lo largo de las décadas.

Los Padres de San Diego y su trayectoria internacional

Para los Padres de San Diego, la Ciudad de México es un destino familiar. Esta visita será la segunda serie de temporada regular en el Estadio Alfredo Harp Helú, tras el éxito rotundo de 2023, cuando se enfrentaron a los Gigantes de San Francisco.

La franquicia de San Diego ha sido una de las más activas en la expansión del béisbol, y esta serie en 2026 marcará su primer viaje internacional desde la apertura de la temporada 2024 contra los Dodgers de Los Ángeles en Seúl, Corea del Sur.

Además de la capital, los Padres también han jugado series de temporada regular en Monterrey (2018) contra los Dodgers; juegos de exhibición en la Ciudad de México (2016) ante los Astros; y llegaron incluso a disputar dos juegos de exhibición en Beijing, China (2008) contra los Dodgers. Su compromiso con el desarrollo del béisbol en el continente es evidente.

Antecedentes Recientes del MLB World Tour en México

La serie de 2026 dará continuidad al éxito de las ediciones anteriores del WORLD TOUR en la Ciudad de México:

2023: Padres de San Diego vs. Gigantes de San Francisco.

2024: Astros de Houston vs. Rockies de Colorado.

Los aficionados mexicanos tendrán la oportunidad de asegurar su asistencia a este nuevo evento el próximo año. Los boletos para la Serie de la Ciudad de México 2026 saldrán a la venta al público en general a través de Ticketmaster el lunes 19 de enero.