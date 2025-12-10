MLB: Kyle Schwarber condiciona la agencia libre 2026

Suscríbete a nuestros canales

Kyle Schwarber tuvo una de sus mejores temporadas en Grandes Ligas durante 2025. Eso lo llevó a la agencia libre y a firmar un contrato con Phillies de Philadelphia: 5 temporadas por 30 millones de dólares. Sin embargo, esta negociación condiciona el mercado para el resto de agentes libres.

La cifra que consiguió Schwarber es bastante importante para un pelotero de 32 años que está limitado a jugar como bateador designado. Eso abre un paradigma interesante para peloteros como: Pete Alonso, Cody Bellinger y Kyle Tucker; ya que son más jóvenes y con nivel defensivo.

La consecuencia es clara, el mercado ofensivo se recalibra con exigencias económicas que partirán desde ese contrato de 5x30. De hecho, tienen como negociar por jugar defensa en 2026; solo Kyle Tucker podría partir como mínimo desde los 30 millones por tener 28 años.

¿Cómo afecta el contrato de Schwarber a Pete Alonso, Cody Bellinger y Kyle Tucker?

Kyle Schwarber tuvo un rendimiento superlativo en la temporada 2025 de Grandes Ligas. Registró: 111 anotadas, 145 hits, 56 jonrones y 132 impulsadas. Esos números le dieron la oportunidad de pelear por un contrato de 150 millones en 5 temporadas, pero afectará positivamente a otros agentes libres.

Situación de Pete Alonso: El pelotero parece tener claro que clase de contrato quiere, el de Schwarber. De hecho, se cree que Mets no quiere darle más de 3 años al jugador; eso le abre las puertas a Red Sox que podría apostar por esos 5x30 y asegurar un pelotero de poder para 2026.

Situación de Cody Bellinger: Este jugador también se moverá en torno a los 30 millones. La diferencia con respecto a Schwarber y Alonso es que tendrá entre 6 o 7 años de un contrato importante; Yankees, Mets, Dodgers son los más interesados en contar con los servicios de Cody.

Situación de Kyle Tucker: Con este pelotero en particular probablemente todo dependa de la cantidad de años que quiera. Con sus 28 años, comenzará a negociar reflejándose en los 5x30 que firmó Schwarber; moviéndose desde los 30 hasta los 40 millones por 7 o 10 años.