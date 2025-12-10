Britney Spears se muestra atrevida en traje de baño

Suscríbete a nuestros canales

Una vez más Britney Spears se encuentra en el ojo del huracán tras publicar un video atrevido en redes sociales por motivo de su cumpleaños número 44. Aunque, el material fue bajado de sus redes sociales poco después, fue tiempo suficiente para que sus seguidores tomaran captura.

El pasado 02 de diciembre, la ‘Princesa del Pop’ arribó a sus 44 años, en una celebración en altamar a bordo de un yate en México, en donde la emoción se combinó con la euforia de su día.

Con un bikini rosa y posando frente a la cámara, Britney Spears estremeció a sus fanáticos con un baile, pero, lo más viral del momento fue cuando desató la parte trasera de su traje de baño, afortunadamente el video se cortó de inmediato.

Además, comentó en la descripción de la publicación: “Me tiré de cabeza del barco, pero me lastimé”, sin embargo, no mostró el momento del salto.

Esta acción despertó de nuevo el debate sobre la salud mental de la cantante, quien en los últimos años ha sido cuestionada por su comportamiento en línea.

¡Britney Spears sin miedo a nada!

No cabe duda que la intérprete de grandes éxitos como ‘Toxic’ y ‘Baby one more time’ tiene una coraza ante las críticas y los malos comentarios.

Sus videos de bailes se han hecho popular y su Instagram está inundado de ello. Sin embargo, uno en particular, llamó la atención de sus fans; en él, Britney Spears muestra su lado más atrevido mientras está en la comodidad de su cama.

Para esta ocasión, la cantante fue más allá y no usó brasier, aunque cuidó cada detalle para no develar su busto en redes sociales.