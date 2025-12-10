Alcaldía de Chacao reitera esta prohibición para el mes de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El alcalde del municipio Chacao (Miranda), Gustavo Duque, publicó un video a través de las redes sociales donde reiteró una prohibición desde que es burgomaestre para garantizar el bienestar de toda la comunidad, a pesar de la arraigada tradición de utilizar fuegos artificiales en Navidad y Año Nuevo.

Según el clip donde aparece el mandatario regional, está prohibida de estricta la venta, comercialización y el uso de artefactos pirotécnicos dentro de la jurisdicción, específicamente durante la celebración de las fiestas decembrinas de 2025.

Por qué se implementó la medida

Duque explicó que la ordenanza se enfoca en proteger a los grupos más vulnerables. Hizo un llamado a la reflexión ciudadana, destacando el daño significativo que el fuerte estruendo genera en las personas dentro del espectro autista, en los bebés, los adultos mayores y, muy especialmente, en las mascotas, que poseen una sensibilidad auditiva superior.

Además del impacto sonoro, el alcalde recordó los riesgos intrínsecos a la integridad física que implica el manejo y almacenamiento inapropiado de la pirotecnia, como quemaduras graves y otros accidentes.

Asimismo, el ayuntamiento aclaró la limitación legal para ingresar a propiedades privadas con el fin de decomisar los artefactos, la estrategia se centra en la concientización y la responsabilidad vecinal, exhortando a los habitantes a velar por el cumplimiento de la norma en el entorno local.

Otros alacadías se unen a la norma

Durante la primera semana de diciembre, las alcaldías de: Carrizal, Los Salias y Guaicaipuro (todas en el estado Miranda) firmaron un decreto para restringir la venta, comercialización y uso de fuegos artificiales. Las entidades enfocaron sus documentos a la protección de la salud pública, seguridad ciudadana y protección animal.

Los documentos advierten que el uso de pirotecnia representa serios peligros, incluyendo quemaduras, lesiones auditivas, diversas afecciones respiratorias, y complicaciones severas para individuos con asma o enfermedades cardiovasculares.