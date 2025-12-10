Champions League: Barcelona sacó una mala noticia con Lamine Yamal tras la victoria ante el Eintracht

Suscríbete a nuestros canales

Para el FC Barcelona los partidos que cierran la fase de liga de la Champions League son ahora mismo una final. Sobre todo, en el afán de meterse dentro del grupo de los primeros ocho equipos en la tabla de posiciones, que daría acceso inmediato a los octavos de final.

Los culés son conscientes de esto y este martes 9 de diciembre cumplieron ese primer paso al vencer al Eintracht Frankfur en el Spotify Camp Nou con marcador de 2-1, con la ayuda de Jules Koundé y sus dos tantos de cabeza.

Sin embargo, pese a los tres puntos en casa y la remontada ante el cuadro alemán, no todo pudo ser ideal, sobre todo después de una confirmación sobre la estrella joven del equipo: Lamine Yamal.

El habiloso extremo y canterano del club vio una amarilla en el partido después de una fuerte entrada, razón que lo dejará fuera del siguiente duelo que tendrán los culés en la Liga de Campeones.

¿Qué partido se perderá Lamine Yamal con Barcelona?

Esa amarilla solo deja fuera al futbolista de 'La Masía' para el siguiente encuentro europeo, previsto para la séptima jornada y cuando los dirigidos por Hansi Flick tengan que viajar a República Checa para visitar al Slavia Praga.

Ese partido es clave para la oncena catalana, que actualmente ocupa la casilla 14 de la tabla general con 10 puntos en el recuento a solo dos unidades de ese octavo cupo, hoy en posesión del Liverpool (a falta de los partidos de este miércoles).

Aunque para el duelo ante el Slavia faltan muchos días, por estar programado para el 21 de enero de 2026, ya el técnico alemán debe ir pensando sus estrategias para encontrar un plan que sirva para tapar la ausencia de su desequilibrante jugador.

Finalmente, Lamine Yamal podrá jugar este próximo fin de semana por LaLiga de España, el venidero 13 de diciembre contra Osasuna por la jornada 17 de la competición doméstica.