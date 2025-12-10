LVBP: Magallanes sigue dominando el pitcheo

Suscríbete a nuestros canales

El conjunto de los Navegantes del Magallanes se ha consolidado como la referencia en pitcheo colectivo durante la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Con una efectividad de 4.00, el conjunto turco se mantiene como líder absoluto en este departamento, demostrando consistencia y solidez en cada salida de sus lanzadores.

Magallanes no solo destaca por su efectividad, sino también por su capacidad de ponchar rivales. Con un total de 352 ponches, el equipo se ubica en la cima de la liga, mostrando un dominio claro en el enfrentamiento directo contra los bateadores.

El promedio de ponches por cada nueve entradas (K/9) es otro aspecto que resalta. Con un registro de 8.24, los turcos confirman que su pitcheo no depende únicamente de la defensa, sino que logra resolver situaciones de peligro con outs directos desde la lomita.

El pitcheo independiente del fildeo (FIP), métrica avanzada que mide el rendimiento de los lanzadores sin considerar el aporte defensivo, también favorece a Magallanes. Con un FIP de 4.24, el equipo demuestra que su éxito no depende exclusivamente de jugadas a la defensiva, sino de la calidad real de sus lanzadores.

Gracias a su pitcheo y apoyado de una ofensiva que pudo despertar, los turcos han podido abandonar el frio sótano en las últimas semanas de campeonato, dejando su récord en 20-23 a 4.5 del primer lugar.