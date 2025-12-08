LVBP: Leones del Caracas refuerzan su bullpen con dos nuevos importados

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas se preparan para recibir a dos brazos extranjeros que buscan aportar estabilidad y experiencia en la recta final de la temporada. Este miércoles se espera la llegada del dominicano Sammy Tavárez y del estadounidense D.J Johnson, ambos con reciente participación en la Liga Mexicana de Beisbol.

Sammy Tavárez, relevista derecho de 27 años, viene de lanzar en México durante el verano de 2025. Sus números reflejan un desempeño irregular: efectividad de 6.55 en 44 innings, con 32 carreras permitidas, 27 boletos y 29 ponches. Su WHIP de 1.90 evidencia problemas de control y tráfico constante en las bases. Sin embargo, su juventud y capacidad de adaptación lo convierten en una apuesta interesante para el cuerpo técnico de los Leones.

Un brazo veterano

A diferencia de Tavárez, D.J Johnson llega con un perfil de experiencia. El derecho estadounidense, de 38 años, ha lanzado en Grandes Ligas en tres temporadas, la última en 2021 con Tampa Bay. Además, ha tenido pasos por Japón y México, donde este verano defendió los colores de los Tigres de Quintana Roo. En 21.2 innings dejó efectividad de 4.15, con 12 carreras permitidas, 11 boletos y 19 ponches, además de un WHIP de 1.56.

Aunque sus números no son dominantes, su experiencia en distintos escenarios competitivos lo convierte en una pieza valiosa para un bullpen que ha sido bastante golpeado en las últimas semanas.