Osmariel Villalobos recibe dura noticia en medio de su lucha contra el cáncer

La presentadora y exreina de belleza venezolana, Osmariel Villalobos, abrió su corazón en una entrevista con Rocío Higuera donde habló de cómo ha sido su proceso de lucha contra el cáncer de mama y la serie de situaciones que le ha generado en su vida.

Villalobos, quien fue parte del jurado del Miss Venezuela 2025, confesó que su situación dio un giro inesperado al momento de practicarse algunos exámenes para comenzar el tratamiento que tenía pensado y así reducir los riesgos de la enfermedad.

Un nuevo diagnóstico para Osmariel

En “El Podcast de Rocío”, la zuliana explicó: “Me consiguieron más tumores en áreas de la mama, estoy buscando otras opiniones”. Un resultado que asegura la conmocionó y la ha hecho vivir días de angustia.

La modelo explicó que en su seno le detectaron cinco tumores pequeños; de ellos, solo dos dieron positivo en la biopsia, mientras que a los otros tres no fue necesario someterlos a ese estudio.

Lo que inició como una una “pelotica” en su seno derecho se transformó en una serie de hallazgos que obligaron a los médicos a replantear su diagnóstico. La noticia, según sus palabras, sacude sus planes de tratamiento e incluso pone en pausa el inicio de la terapia que esperaba comenzar.

Su lucha continúa

Como es de esperarse, un diagnóstico de este calibre desata emociones intensas. Osmariel admitió sentirse “inquieta”, pero también llena de determinación y esperanza. A su vez, reveló que, para afrontar esta etapa, ha decidido realizar cambios profundos en su estilo de vida.

En este sentido, adoptó una dieta vegana, incorporó el ayuno y planea someterse a nuevas pruebas como una resonancia, con la intención de “evaluar cómo está su cuerpo ahora”. La animadora no ocultó su vulnerabilidad y reconoció que tiene días buenos y otros difíciles, y que el miedo es real.

Pero, al mismo tiempo, reafirmó que su lucha es con fe, convicción y un mensaje de amor propio: “No es lo que uno quiere, sino lo que Dios quiere; si Dios quiere que las cosas sean así, pues así lo haré”.