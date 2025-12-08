¡La Vinotinto de las alturas U17 sale a la cancha en Paraguay! Calendario y transmisiones

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) ha revelado el calendario oficial de la selección nacional U17 Masculina que participará en el Campeonato Sudamericano FIBA de la categoría, el cual se celebra en Asunción, Paraguay. El equipo Vinotinto se prepara para una intensa fase de grupos con el objetivo de avanzar a las etapas finales del torneo continental.

Calendario de la Vinotinto Sub-17 (fase de grupos)

El equipo venezolano tendrá tres compromisos clave en la fase inicial, enfrentándose a duros rivales de la región.

El debut de Venezuela será el miércoles 10 de diciembre a las 7:00 PM (hora de Venezuela), cuando se enfrente a la selección anfitriona, Paraguay. Su segundo encuentro tendrá lugar el jueves 11 de diciembre a las 4:30 PM, contra la poderosa selección de Brasil. Finalmente, la fase de grupos culminará el viernes 12 de diciembre, también a las 4:30 PM, con el partido ante Chile. Todos estos encuentros serán transmitidos en vivo por el Canal de FIBA en YouTube.

Las fases finales

Tras la conclusión de la fase de grupos, el calendario del campeonato contempla las siguientes rondas definitorias:

Semifinales: Sábado 13 de Diciembre

Final: Domingo 14 de Diciembre

Todas las etapas finales se disputarán en el Centro de Entrenamiento Olímpico COP en Asunción, Paraguay.