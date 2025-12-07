Gaby Spanic luce pequeño bikini en el desierto

Suscríbete a nuestros canales

Gaby Spanic presumió en su perfil de Instagram lo bien luce a sus 51 años. La actriz posteó una imagen envuelta en un pequeño bikini en color blanco, que dejó a más de uno boquiabiertos.

Un bañador de infarto

Desde Brasil, la protagonista de la exitosa novela "La Usurpadora", posó muy sexy en el desierto, con la mano en la cintura, sería y un hermoso cielo azul de fondo.

La imagen fue compartida por Gaby, por el comienzo de una aventura muy importante en su vida, la cual espera que sea fructífera y de mucho éxito.

"La foto significa mucho para mí. Es el comienzo de una aventura que espero con el favor de Dios sean muy buena", escribió en el pie de foto.

La exreina de belleza acompañó el look playero, con un accesorio tejido, como de inspiración indígena que le dio un toque muy amazónico.

Halagos para Gaby

Sus 3.4 millones de seguidores en Instagram no dudaron en reaccionar a la publicación, destacando lo bien que luce a solo días de cumplir 52 años.

El próximo miércoles 10 de diciembre la exreina de belleza cumplirá un año más de vida, y la imagen demuestra que se encuentra en un gran momento físico, cómo artístico.

En Brasil realizó un reality show, que aunque finalizó con gran polémica por haber golpeado a una compañera, la hizo tener mucha fama en la nación carioca.