WBC: Arráez sentencia el juego con su segundo cuadrangular

El segunda base venezolano Luis Arráez ha vuelto a inscribir su nombre en los libros de récords del Clásico Mundial de Beisbol. Durante el enfrentamiento contra la selección de Israel, el infielder exhibió una faceta de poder poco habitual en su perfil de Grandes Ligas al conectar tres imparables, incluyendo dos cuadrangulares, y remolcar cinco carreras.

El récord histórico de cuadrangulares en el Clásico Mundial

Arráez se convirtió esta noche en el único pelotero venezolano con dos juegos de múltiples jonrones en la historia del Clásico Mundial de Beisbol. La particularidad de este registro radica en que el jugador de los Gigantes de San Francisco ya había logrado esta misma hazaña el 18 de marzo de 2023, en un compromiso contra Estados Unidos. Con su actuación ante Israel, iguala su propia marca y se despega de cualquier otro compatriota en este departamento específico dentro del certamen internacional.

La conexión con la ciudad de Miami

Un dato estadístico relevante en la carrera de Arráez es que sus únicos encuentros con más de un cuadrangular han ocurrido en la ciudad de Miami. A pesar de haber acumulado títulos de bateo en las Grandes Ligas y de mantener un promedio de contacto elevado, el poder jonronero del yaracuyano parece activarse bajo las condiciones del LoanDepot Park. Fuera del Clásico Mundial, Arráez registra solo un juego de múltiples jonrones en el sistema de MLB o Ligas Menores, lo que resalta la excepcionalidad de su producción durante el torneo de naciones.

Además de los batazos de vuelta completa, Arráez acumula en el encuentro cinco carreras impulsadas. Esta cifra le permite alcanzar el récord de más remolcadas para un venezolano en un solo juego del Clásico Mundial. Con este número, empata la marca establecida por el receptor Salvador Pérez el 12 de marzo de 2023, cuando produjo cinco anotaciones en el duelo contra la selección de Puerto Rico.