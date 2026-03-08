Clásico Mundial: Emmanuel De Jesús supera a Félix Hernández y Freddy García con esta increíble marca

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Venezuela está venciendo a Israel en el segundo encuentro de la fase de grupos guiados por una impresionante actuación de Emmanuel De Jesús, quien estableció un nuevo récord entre los lanzadores venezolanos.

Los dirigidos por Omar López marchan parcialmente arriba 5 carreras por 1, en una noche donde el abridor zurdo estuvo lanzando juego perfecto durante 4 capítulos y dos tercios.

Emmanuel De Jesús establece récord entre brazos venezolanos:

El primer hit de Israel fue un triple en el quinto episodio y posteriormente, anotaron una rayita. Sin embargo, eso no le resta mérito al gran trabajo de De Jesús, quien completó los cinco tramos, aceptando apenas dos imparables, no permitió pasaportes y ponchó a ocho rivales.

Esa cantidad de abanicados no habla solamente del gran dominio que tuvo el venezolano durante toda su apertura de gran calidad, sino que lo llevó a establecer el récord de más oponentes retirados por la vía de los strikes en un juego de Clásico Mundial, superando nada más y nada menos que a nombres como Freddy García (7) y Félix Hernández (7).

Lista de pitchers venezolanos con más ponches en juego de Clásico Mundial: