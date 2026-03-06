Aigil Gómez reacciona a su selección para "El Desorden de Marko"

Suscríbete a nuestros canales

“Qué felicidad tan grande”, con estás palabras fue como la presentadora y bailarina venezolana Aigil Gómez, celebró su participación en el reality “El Desorden de Marko”. La criolla fue confirmada la noche del jueves 5 de marzo, despertando emoción en sus fanáticos.

Aigil se pronuncia

Gómez había realizado su postulación hace días en redes sociales, con un increíble video mostrando el talento que tiene par bailar, animar y actuar, siendo una de las figuras más versátiles hoy en la televisión nacional.

La joven que posee gran belleza y cuerpo, fue anunciada junto a otros tres talentos de Cuba, Colombia y Ecuador, siendo los primeros habitantes el reality, que se transmitirá en YouTube con 15 influencers que se enfrentarán en retos interactivos.

“Este paso representa mucho más que una oportunidad. Representa el valor de volver a intentarlo, de confiar en el proceso, de creer en los tiempos de Dios y de entender que cuando haces las cosas con trabajo, disciplina, constancia y convicción, los sueños empiezan a tomar forma”, escribió la exconductora de Televen.

En este sentido, aseveró que nada podía ser igual sin el apoyo de sus familiares, amigos cercanos y el público, que escribieron mensajes de amor desde su casting para que entrara al show de Marko.

Representación de Venezuela

La periodista, Chica Polar y modelo, resaltó que representará a Venezuela por todo lo alto y mostrará el carácter de las mujeres criollas.

“Estoy lista para que el mundo conozca a LA TODO QUE VER y para representar a Venezuela con orgullo, con fuerza y con el corazón”, escribió.

Los mensajes de felicitaciones no se hicieron esperar por parte de diversas figuras como Andreina Castro, María Gabriela Rico, Katherine Martínez, Inés María Calero, entre otros.