Cambios en el Morning Line: Así quedan las cuotas para el Santa Anita Handicap (G1) tras el retiro de Westwood

Para la competencia más importante de este sábado 7 de marzo en Santa Anita Park —el Santa Anita Handicap (G1) de $300,000 sobre 1 1/4 millas en arena—, el retiro de Westwood ha provocado que el handicapper oficial publique una nueva línea matutina.

De los siete ejemplares anotados inicialmente, el campo del histórico evento ha quedado reducido a solo cinco corredores. Aunque Just a Touch sigue siendo el principal candidato, su cotización inicial de 1-2 ha sido ajustada tras esta segunda revisión.

El nuevo Morning Line del Santa Anita Handicap

Tras confirmarse que Westwood no participará en Arcadia para correr el New Orleans Classic (G2) en Fair Grounds, las autoridades de Santa Anita emitieron el listado de cuotas por segunda vez en menos de cinco días.

Just a Touch, el pupilo de Brad Cox que contará con la monta de Florent Geroux, queda ahora con una proporción de 6-5. El ejemplar luce con todo a su favor para dominar el cotejo fundado en 1935. Por su parte, Getaway Car, presentado por Bob Baffert y con una cotización de 5-2, se perfila como el segundo favorito.

A pesar de contar con una nómina corta, la carrera mantiene su atractivo. Ejemplares como Vodka Vodka (con el experimentado Kent Desormeaux y reciente ganador selectivo en grama), Midnight Mammoth y British Isles prometen darle intensidad al evento.

El Santa Anita Handicap (G1) será la décima carrera de la tarde, programada para las 4:43 p.m. (Hora del Pacífico) / 8:43 p.m. (Hora de Venezuela). Esta prueba encabeza una jornada de once competencias en el óvalo de Arcadia, donde también destacan la B. Wayne Hughes Beholder Mile (G1) ($300,000), el San Felipe (G2) ($200,000) y la Frank E. Kilroe Mile (G2) ($200,000).