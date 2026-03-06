Andres Iniesta llega a un acuerdo con Marruecos tras el despido de su DT

Suscríbete a nuestros canales

La destitución de Walid Regragui, como técnico de la selección de Marruecos, cayó de sorpresa en algunos, por darse a menos de cuatro meses para el Mundial 2026. Pero ahora no es lo único sorpresivo, cuando en la discusión suena un nombre legendario: Andrés Iniesta.

Sí, sobre el mítico mediocampista del FC Barcelona y la selección de España se reportó que llegó a un acuerdo con la Federación Real Marroquí de Fútbol. Eso sí, en un inicio la confusión hacia pensar que tomaría el relevo de Regragui.

Sin embargo, Iniesta asumirá un rol en Marruecos, pero no ligado directamente al banquillo de ese combinado. Y es que el de Fuentealbilla será el nuevo director deportivo del seleccionado.

A su vez, el mando del equipo para la Copa del Mundo lo tomará Mohamed Ouahbi, que asume el reto luego de ganar la final del Mundial Sub-20 a la propia selección Argentina en 2025.

Andrés Iniesta en un camino a los banquillos

El 8 de octubre de 2024 el español anunció su retiro oficial como jugador de fútbol, a sus 40 años de edad. En un recorrido destacable que finalizó en el Emirates Club de los Emiratos Árabes Unidos.

Su etapa más gloriosa, sin duda alguna, la vivió al lado de su querido FC Barcelona, al que representó en la primera plantilla desde 2002 hasta 2018.

Ahora bien, después de colgar los botines, nunca negó su deseo de convertirse en algún momento en entrenador y, de hecho, inició lo reglamentario para avanzar con esas licencias.

Andrés Iniesta, a lo largo de su carrera, pudo disfrutar de grandes entrenadores como Pep Guardiola, Luis Enrique, Vicente del Bosque y el propio Frank Rijkaard.