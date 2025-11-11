Andrés Iniesta es acusado por fraude en Perú

Suscríbete a nuestros canales

Andrés Iniesta se encuentra en el ojo del huracán tras ser acusado de una presunta estafa agravada relacionada con su empresa NSN Barcelona. La Fiscalía ha iniciado una investigación formal contra el exfutbolista español, donde se le vinculan en eventos deportivos y artísticos que nunca se realizaron.

Según fuentes judiciales, la pesquisa busca determinar el grado de participación del exjugador en una serie de operaciones financieras que habrían perjudicado a varios inversionistas latinoamericanos, principalmente de Perú. La investigación surge tras múltiples denuncias presentadas por empresarios que aseguran haber sido engañados mediante proyectos deportivos y culturales que no se concretaron.

Un grupo de empresarios peruanos invirtió más de 600 mil dólares estadounidenses en la organización de eventos deportivos y artísticos, los cuales contaban con el respaldo de NSN Sudamérica, filial de la compañía de Iniesta. Los denunciantes sostienen que, pese a haber firmado contratos y recibir garantías de ejecución, las actividades nunca se llevaron a cabo. La falta de cumplimiento habría generado un perjuicio económico considerable, lo que llevó a las autoridades peruanas a solicitar cooperación internacional para esclarecer los hechos.

Andrés es investigado por la Fiscalía peruana

El antiguo mediocampista blaugrana se enfrenta a cargos delicados que podrían dejar un manchón de por vida en su extraordinario carrera como futbolista y como una de los figuras más reconocidas en el deporte. La denuncia fue impulsada por la firma Gucho Entertainment S.A.C. junto a otros inversionistas peruanos.

Cabe destacar que, NSN Barcelona se declaró en quiebra, sin devolver el dinero invertido a los afectados en 2024. Este hecho agravó las sospechas de un posible esquema fraudulento diseñado para captar fondos bajo falsas promesas de rentabilidad y colaboración con figuras del deporte.