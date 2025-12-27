Asesinan a Imani Smith, estrella de “El Rey León”: Este sería el culpable

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad artística está de luto tras la impactante muerte de Imani Dia Smith, la talentosa actriz que interpretó a Young Nala en la producción de "El Rey León" en Broadway.

El triste final de Smith se ha convertido en una crónica de violencia doméstica que conmocionó al mundo del entretenimiento y público en general.

El fatal hallazgo de Imani Smith

El 21 de diciembre de 2025, alrededor de las 9:18 a.m., las autoridades del Departamento de Policía de Edison, Nueva Jersey, respondieron a una llamada de emergencia por un posible apuñalamiento en una residencia local.

Allí hallaron a Imani Dia Smith gravemente herida con múltiples heridas de arma blanca. Fue trasladada de urgencia al Robert Wood Johnson University Hospital en New Brunswick, donde los médicos confirmaron que no sobrevivió a sus lesiones.

El principal sospechoso

Las investigaciones llevaron rápidamente a la detención de Jordan D. Jackson-Small, de 35 años, quien había sido pareja sentimental de Smith. La policía afirma que el ataque no fue un acto aleatorio, sino un hecho dirigido contra ella.

Jackson-Small fue arrestado sin resistencia y enfrenta cargos por asesinato en primer grado, poner en peligro el bienestar de un menor, posesión de arma con fines ilícitos y tenencia ilegal de arma.

Imani Dia Smith había ganado notoriedad desde muy joven. Nacida en Denver, Colorado, debutó profesionalmente interpretando a Young Nala en "El Rey León" en Broadway entre 2011 y 2012, un papel que la proyectó como una promesa artística con voz, danza y presencia escénica.