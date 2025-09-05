Asesinan sin piedad a familiar de exparticipante de “Masterchef México”

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los exparticipantes de “Masterchef México” está de luto por el asesinato de su hermano, ocurrido en Guerrero el pasado miércoles 3 de septiembre.

Se trata de Romario Ventura quien participó en el reality culinario en 2018. A través de redes sociales informó de su lamentable pérdida sin dar muchos detalles al respecto.

Sin embargo, los primeros reportes del crimen identificaron a Ronaldo Ventura de 21 años como la víctima de un ataque armado en la localidad de Playa Ventura, municipio de Copala, Guerrero.

Hechos del crimen

De acuerdo al relato de la policía el hermano del exparticipante de “Masterchef México” se encontraba en vía a un funeral cuando fue sorprendido por unos delincuentes.

Ronaldo Ventura, quien recientemente se había casado y cuya esposa se encuentra embarazada, perdió la vida en el lugar del ataque. Cabe destacar que en la misma zona fue asesinada en los días recientes.

Por ahora, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) han capturado a dos sujetos sospechosos de asesinar a Romario Ventura en un operativo que se desplegó por toda la zona, sin embargo, no dieron a conocer la identidad de los supuestos implicados.

Mientras tanto las autoridades trabajan para dar con los demás responsables del crimen.