Fórmula 1: ¿Quiénes saben la verdad sobre el estado de salud de Michael Schumacher?

Suscríbete a nuestros canales

Cada año el mundo del automovilismo se une al #KeepFighting en apoyo a quien sin duda cambió la historia de la Fórmula 1 y la llevó al pedestal donde está ahora. Este 29 de diciembre de 2025 se cumplen 12 años del trágico accidente que tuvo Michael Schumacher que lo dejó en coma.

Hermetismo total de la familia Schumacher

Hasta la fecha su esposa e hijos usaron la fortuna del piloto para salvarle la vida y luego proteger su privacidad a un nivel de casi grado militar. Sin duda uno de los mejores secretos guardados de los deportes. Pese a que su hijo Mick Schumacher ha estado un poco más expuesto por el peso del nombre de su padre, el chico ha logrado también tener un hermetismo absoluto, convirtiéndose en el apoyo de su madre, Corinna, para evitar que se filtre cualquier foto e información sobre Michael.

Quiénes son el círculo cerrado de Michael Schumacher

Tras el casi mortal accidente que le ocurrió durante unas vacaciones con su familia en Francia. Hasta la fecha la poca información se sabe sobre el "Kaiser" alemán, apodo que obtuvo por dominar durante dos décadas la Fórmula 1.

La información oficial la maneja su esposa Corinna Schumacher, Mick Schumacher y Gina-Maria Schumacher (hijos), y Sabine Kehm (periodista y representante Schumi). Asimismo, solo un puñado de personas ajenas a la familia han podido ingresar a su casa, según los medios de comunicación Daily Mail y Bild, esto son: Jean Todt, exjefe de la Fórmula 1 y amigo cercano de Michael, y Ross Brawn, ex director técnico en Benetton y Ferrari. Completan el grupo tres ex pilotos: Gerhard Berger, Luca Badoer y Felipe Massa, quienes visitaron al ex piloto en su residencia suiza.

Todos los mencionados mantienen un estricto silencio sobre el estado de salud, en línea con el deseo de la familia de preservar su privacidad. Aunque en este diciembre, la familia Schumacher publicó varias imágenes en la cuenta de la red social de "XCS Ranch" una de las propiedades que la familia posee en Gordonville, en el corazón de Texas (Estados Unidos), donde compartieron con amigos y empleados del rancho.

Corinna quiere evitar un nuevo chantaje

La razón por la cual Corinna es tan hermética y se niega a hablar de Michael es para evitar sufrir un nuevo chantaje. Recordemos que durante los primeros años, tres personas que robaron el historial médico y el material íntimo de Schumacher amenazaron con filtrar todo a la prensa, si no les pagaban 13 millones de euro, tras el juicio, los individuos fueron condenados a prisión y sentencias suspendidas.

Desde entonces la esposa de Schumacher ha sido una muralla infranqueable sobre los temas de su esposa y cualquier información que salga.

Carrera en la Fórmula 1

Schumacher compitió en la Fórmula 1 desde 1991-2006 y 2011-2013, corrió para cuatro equipos Jordan (1991), Benetton (1991-1995), Ferrari (1996-2006) y Mercedes 2011-2013. Durante sus dos periodos en la categoría reina del automovilismo logró siete títulos mundiales, máxima plusmarca en este renglón.

Además, estableció el récord de campeonatos consecutivos con cinco cuando estuvo con la escudería Ferrari, a la cual resucitó luego de 20 años en decadencia. Durante sus dos décadas en la F1 corrió en 308 grandes premios, acumuló 91 victorias, 155 podios, 68 pole position y 77 vueltas rápidas.

Qué pasó con Schumacher

El 29 de diciembre de 2013, pocas semanas después de anunciar su retirada de la Fórmula 1, Michael Schumacher sufrió un grave accidente tras golpearse la cabeza mientras esquiaba junto a su familia en la estación de Méribel, en los Alpes franceses.

El expiloto alemán fue trasladado al Hospital Universitario Grenoble-Alpes, donde se anunció que tenía lesiones cerebrales serias y estaba en estado crítico. Fue intervenido en dos ocasiones y estuvo en coma inducido durante varios meses.

El 16 de junio de 2014 se publicó que había salido de su estado de coma y fue enviado a una clínica de rehabilitación. El 10 de septiembre de ese mismo año, se anunció que continuaría su recuperación en su mansión de Gland, en Suiza, donde sigue aislado recibiendo atención médica.