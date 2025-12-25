Serie del Caribe 2026: precios oficiales para los juegos en Guadalajara

Suscríbete a nuestros canales

La Serie del Caribe 2026 ya tiene precios oficiales para el paquete completo de 13 juegos. El plan incluye 14 categorías de asientos, desde la zona VIP por $28,600 hasta los bleachers por $3,770. La organización habilitó pagos en 3 y 6 meses sin intereses con tarjetas participantes.

El estadio fue dividido en zonas codificadas por colores, con opciones como Planta Baja Central ($23,270), Premier ($21,450), Butaca Preferente ($15,470) y Lateral Alta 500 ($7,670). Cada área está representada en el mapa oficial para facilitar la elección del asiento.

La Serie del Caribe es una de las competiciones más importantes del beisbol caribeño. Es un torneo que muestra lo mejor de cada uno de los países de la región con un nivel alto y competitivo. México siempre ha sido una sede querida por sus instalaciones, accesibilidad y variedad de precios.

¿Por qué se jugará la Serie del Caribe 2026 en México?

La Serie del Caribe 2026 se jugará en Guadalajara tras la cancelación de Venezuela como sede. Todo ocurrió por: "Situaciones externas ajenas al control", que impidieron la participación de México, República Dominicana y Puerto Rico en Caracas para la edición 2026.

La CBPC optó por México como alternativa rápida, confirmando el Estadio Panamericano en Zapopan del 1 al 7 de febrero. Guadalajara repite experiencia como sede emergente (ya lo hizo en 2018 sustituyendo a Barquisimeto), destacando su infraestructura y capacidad organizativa.

¿Venezuela va a estar en la Serie del Caribe 2026?

México asumió el rol por su condición de anfitrión alterno en la LMP, elevando su historial a 18 ediciones como local.​ El torneo incluirá 5 equipos: campeones de RD, Puerto Rico, Panamá (invitado) y dos finalistas mexicanos (primera vez), excluyendo por ahora a Venezuela.