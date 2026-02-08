Junior Alvarado se lució con la gran fija del sábado en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

Junior Alvarado estuvo ausente la jornada del domingo, jueves y viernes, por prescripción médica tras la rodada que sufrió al final de la tarde del sábado 31 de enero en Gulfstream Park. A pesar de ir por sus propios medios hacia la ambulancia, el jockey zuliano necesitó de cinco días de reposo para recuperarse de un golpe sufrido en una de sus rodillas, que ameritó suturas.

Gulfstream Park: Junior Alvarado regresó victorioso

Alvarado firmó para este sábado cinco montas, en donde consiguió una victoria en la cuarta carrera de la programación que se disputó por un allowance de $54,000 en distancia de 1,600 en pista de grama. Junior le tocó llevar las riendas del ejemplar Laigina, que jugó como una de las grandes fijas de la cartelera.

Laigina, sin problemas y bajo la conducción de su piloto, galopó a sus rivales en crono de 1:34.57 y dejó un pago en la taquilla de $2.80 a ganador. Presentó el efectivo y entrenador veterano Patrick Biancome para la sociedad Green With MV Stable y Patrick L. Biancone Racing LLC.

Además de esta victoria, Junior consiguió dos buenos segundos lugares. Con Fourth Dimension en la octava y en el Ladies’ Turf Sprint Stakes por $125,000 con Le Amazonia, escoltó a Moon Spun, en lo que fue la mejor de la cartelera.

Montas para seguir durante la jornada dominical

Para el cierre de la semana en Gulfstream Park, Junior Alvarado tendrá siete compromisos de monta en este óvalo donde ha conseguido 27 victorias en el meet.