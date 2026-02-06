MLB: Ex jugador de los Dodgers es declarado culpable en corte federal

Suscríbete a nuestros canales

Tras semanas de juicio, el veredicto final se dio a conocer este viernes en una corte federal. Yasiel Puig, quien fuera la chispa que encendió la pasión de Los Ángeles hace una década, ha sido hallado culpable de obstrucción a la justicia y de realizar declaraciones falsas a investigadores federales. El veredicto pone fin a un juicio de tres semanas que desnudó los vínculos del pelotero con una red de apuestas ilegales.

Veredicto contundente

Tras deliberaciones intensas, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció la condena del ex grandeliga cubano. Puig fue hallado responsable de mentir sistemáticamente sobre su participación en una operación de apuestas clandestinas liderada por Wayne Nix, un exjugador de ligas menores. Aunque el jugador intentó retractarse de un acuerdo inicial de culpabilidad en 2022 alegando inocencia, las pruebas presentadas durante el juicio resultaron demoledoras para su defensa.

La investigación reveló que Puig comenzó a realizar apuestas en mayo de 2019 a través de un intermediario. Sin embargo, su implicación creció rápidamente hasta obtener acceso directo a la plataforma de Nix. Según los fiscales, el pelotero realizó la asombrosa cantidad de 899 apuestas en apenas tres meses, abarcando deportes como tenis, fútbol americano y baloncesto.

Los cargos y las posibles consecuencias legales

La situación legal de Yasiel Puig es crítica. El cargo de obstrucción a la justicia conlleva una sentencia máxima estatutaria de 10 años en una prisión federal, mientras que el cargo por declaraciones falsas podría sumar otros cinco años adicionales. En total, el "Caballo Loco" enfrenta un panorama sombrío de hasta 15 años tras las rejas.

A pesar de la gravedad de la condena, el tribunal ha permitido que Puig permanezca en libertad bajo reconocimiento personal hasta que se dicte la sentencia definitiva. El juez ha fijado la audiencia de sentencia para el próximo 26 de mayo, fecha en la que se determinará si el gobierno solicitará tiempo efectivo en prisión para el atleta.

Del estrellato en MLB a un posible futuro tras las rejas

La caída en desgracia de Puig marca un contraste doloroso con su meteórico ascenso en las Grandes Ligas. Su debut con los Dodgers el 3 de junio de 2013 transformó a la franquicia, convirtiéndolo instantáneamente en un ídolo por su estilo de juego agresivo y su potencia al bate. Su participación en el Juego de Estrellas de 2014 fue el punto más alto de una carrera que parecía destinada al Salón de la Fama.

Sin embargo, tras su salida de la Gran Carpa, Puig deambuló por ligas de Corea del Sur, México y la LVBP en Venezuela, donde consiguió un título con los Tiburones de La Guaira; intentando recuperar el brillo perdido. Este veredicto no solo empaña su legado deportivo, sino que pone en jaque su futuro fuera de los terrenos.