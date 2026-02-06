La debutante de Bill Mott que asombró con su ejercicio y corre este sábado en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

Una jornada hípica de alto nivel se proyecta para este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park. Con un programa de doce carreras y un evento selectivo, destacan tres competencias de Maiden Special Weight. La primera de ellas se disputará sobre la superficie de grama y promete ser el centro de atención desde temprano.

Esta prueba inicial del sábado, pautada para las 12:20 p. m. (Hora del Este) / 1:20 p. m. (Hora de Venezuela), está reservada para potras de tres años en distancia de una milla sobre grama. En caso de que las condiciones climáticas impidan el uso del césped, el evento se trasladará a la superficie de Tapeta, en un recorrido de una milla y 70 yardas (1,664 metros).

Bill Mott presenta una carta fuerte para abrir el programa

Dentro del grupo de ejemplares que harán su estreno bajo el entrenamiento del ganador del Eclipse Award 2025, Bill Mott, destaca una potra que ha generado grandes expectativas. Candy Rockette, hija de Constitution en Moana (por Uncle Mo), que alcanzó un precio de medio millón de dólares en subasta, competirá con el número 2 en las apuestas y una cotización de 12-1 en el Morning Line.

Lo que realmente ha despertado el interés de los analistas es su reciente ejercicio destacado (Bullet Work). La potra detuvo el cronómetro en 49.1 para los 4 furlongs (800 metros) el pasado 30 de enero en Payson Park, siendo el mejor tiempo de esa mañana entre los 60 ejemplares que trabajaron en dicha distancia.

Alvarado-Mott: un binomio de confianza

Aunque las estadísticas indican que Bill Mott no suele ser un especialista que pone a ganar en el debut a sus entrenados en distancias superiores a la milla (1 triunfo en 42 intentos), Candy Rockette, la defensora de los colores del Frank Fletcher Racing Operations Inc. podría romper la tendencia. A su favor cuenta con ese veloz ejercicio previo y la conducción del "Atleta Meridiano 2025", Junior Alvarado, quien buscará capitalizar el potencial de esta prometedora corredora.