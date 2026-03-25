Padre de Lamine Yamal envió un mensaje a quienes comparan a su hijo

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No es un secreto que Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, deja siempre titulares cuando decide hablar públicamente. Y la más reciente demostración de esto volvió a cumplir con la tendencia.

El papá de la joven estrella envió un mensaje muy directo a todos los que han comparado al canterano culé con otros referentes actuales del fútbol moderno.

La vía que utilizó el polémico Nasraoui fue un directo de Instagram en donde enfatizó que aún su primogénitono ha llegado a la cumbre de sus capacidades dentro de un terreno de juego.

Durante la transmisión pidió respeto para todos los futbolistas y repitió a los presentes que aún no han visto la verdadera dimensión futbolística de Lamine.

El padre de Lamine Yamal no ve justas las comparaciones

La principal razón de su reflexión quiso centrarse en los injustas que suelen ser las comparaciones entre colega, sobre todo, desde su punto de vista, porque cada jugador tiene un camino que seguir distinto y tienen facetas diferentes para explotar.

Sobre todo, porque su hijo ya ha estado en el centro del debate desde que debutó con el FC Barcelona a los 16 años, una edad para nada acostumbrada en el fútbol y que solo se sitúa en excepciones.

A su vez, el propio Mounir reveló que su hijo goza de de una disciplina que explica el porqué de los grandes pasos que ya ha recopilado en el balompié. Comentó que al despertar Lamine Yamal día su proceso haciendo flexiones, lo que -para él- muestra el compromiso y la dedicación que tiene ahora mismo.

En medio de todo, Lamine Yamal sigue dejando cada fin de semana jugadas que levantan al público y que ayudan a su FC Barcelona a mantenerse en la pelea por LaLiga y Champions League.