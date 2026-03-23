La joven promesa noruega que podría convertirse en objetivo del Barcelona

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Pese a que encuentran peleando por las principales competiciones como es La Liga y la UEFA Champions League, el Barcelona tiene un tema pendiente para la próxima temporada y se trata de conformar una delantera sólida o definir a su extremo por la izquierda.

En un principio, los azulgranas contemplaban ejecutar la opción de compra de 30 millones de euros por Marcus Rashford, pero la situación ha cambiado en las últimas semanas. El rendimiento del delantero ha bajado y su fichaje empieza a generar dudas, especialmente por el alto costo que implicaría mantenerlo como suplente.

Ante este panorama, el director deportivo Deco ya analiza otras alternativas para reforzar el ataque. Una de las opciones que ha ganado fuerza es Andreas Schjelderup, joven delantero del Benfica. De hecho, un ojeador del club catalán estuvo siguiendo de cerca al futbolista en un partido reciente. Al ser consultado sobre el interés, el propio atacante noruego evitó confirmarlo, aunque reconoció que sería una gran oportunidad para su carrera si llegara a concretarse, según declaró al canal TV2.

Andreas Schjelderup sueña con el Barcelona

A sus 21 años, el futbolista del Benfica empieza a ganar protagonismo en el mercado y no oculta que la posibilidad de dar el salto a un club de esa magnitud le resulta muy atractiva.

No había oído hablar de eso, pero sería genial si fuera cierto", expresó el atacante del Benfica, quien ha destacado en la Primeira Liga con cuatro goles y tres asistencias en 21 partidos.

Además, el Barcelona maneja otras alternativas dentro de su planificación deportiva. Jugadores como Ez Abde y Aleix Garrido Virgili (Virgili), sobre quienes el club aún conserva parte de sus derechos, podrían regresar si se dan las condiciones adecuadas. Sin embargo, cualquier movimiento en este sentido dependerá primero de descartar definitivamente la incorporación de Rashford.