Barcelona hace homenaje a Ronaldinho y estos fueron los número del brasileño

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Hay uniformes que trascienden el tejido para convertirse en símbolos de una era. La camiseta del FC Barcelona de la temporada 2005/06 es, sin duda, uno de ellos. Aquellas franjas azulgranas más estrechas de lo habitual no solo vestían a un equipo, sino que servían de lienzo para el fútbol más alegre que se ha visto en el siglo XXI.

Con motivo del cumpleaños de Ronaldinho, el club ha decidido honrar su legado con el regreso de esta prenda histórica. No es solo nostalgia; es un reconocimiento al hombre que cambió la inercia de una institución y que, en esa campaña específica, alcanzó el cénit de su carrera al levantar la Champions League en París y recibir el Balón de Oro.

El legado en cifras: Ronaldinho en el Barça

Hablar del brasilero es hablar de fantasía, pero sus números demuestran que detrás de la sonrisa había un competidor letal. Durante sus cinco temporadas en el club (2003-2008), el astro brasileño dejó una huella imborrable en las estadísticas:

Partidos oficiales: 207

Goles anotados: 94

Asistencias: 71

Títulos principales: 2 Ligas de España, 2 Supercopas de España y 1 UEFA Champions League.

Más allá de los goles, esta camiseta evoca momentos que quedaron grabados en la retina del fútbol mundial: desde la exhibición en el Santiago Bernabéu donde salió aplaudido por la afición rival, hasta aquel gol imposible de puntera contra el Chelsea en Stamford Bridge.

El regreso de esta equipación es un recordatorio de que, aunque los jugadores pasen, la alegría que Ronaldinho inyectó en el Camp Nou con el "10" a la espalda será, como su camiseta, inolvidable.