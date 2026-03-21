Barcelona se 'ahorró' una millonada de 650 millones y hay datos que lo respaldan

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El FC Barcelona está viviendo un buen presente con el primer equipo dirigido por Hansi Flick, compitiendo realmente bien en cada uno de los torneos presentes. Ahora bien, en medio de todo esto hay una razón que ayudó a ese renacer azulgrana: La Masía.

La cantera culé ha tocado la puerta en un momento clave cuando la institución lo pedía e hizo que el equipo pudiera volver a triunfar en la élite europea. Tanto es así que su impacto se mide en las millonadas que ahorró a las arcas de la entidad.

Por ejemplo, desde Sport hicieron un análisis de las más recientes actualizaciones del portal Transfermarkt, especializado en registrar el valor de mercado de cada futbolista y es una referencia que sirve para tocar la tecla culé.

La cifra es de nada más y nada menos que 620 millones, analizando a los futbolistas que están trabajando entre el filial y el primer equipo, que acumulan ese valor de mercado.

¿Quiénes lideran este listado en Barcelona?

Lo más destacado es que los culés de no haber contado con esa inversión en su cantera hubiesen tenido que ir al mercado a desembolsar cantidades por esos mismos jugadores por los que hoy pueden ufanarse.

El mayor ejemplo es Lamine Yamal, con un valor de 200 millones, un valor inasumible por el club en estos tiempos. A su vez, le sigue Fermín López (100 millones), quien es el tercer futbolista español de mayor cotización (por detrás de Pedri y sus 150 millones, que no se cuenta en la revisión porque llegó a La Masía ya formado)

Al mismo tiempo, nombres como Pau Cubarsí (80 millones) también dan luces al repaso, siendo el segundo central con mayor valor en todo el universo fútbol con tan solo 18 años de edad (el segundo de mayor valor a su edad, detrás de Lamine)

Para tener una idea, solo el valor total de los formados en el filial culé y que hoy están en el primer equipo de Barcelona supera el valor del Atlético de Madrid (587 millones), así como el resto de clubes en España (con excepción del Real Madrid).

Detalle de esos 620 millones