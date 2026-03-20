Barcelona estudia esta fórmula para el fichaje de Julián Álvarez

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El Barcelona y Atlético de Madrid se verán las caras hasta tres veces durante el mes de abril entre LaLiga y la Champions League. Sin embargo, no parece el único sitio en el que lo haga, porque todo apunta que los despachos también tendrán sus encuentros y sobre un nombre puntual: Julián Álvarez.

El argentino es una de las estrellas colchoneras, pero a su vez no deja de ser uno de los favoritos en las carpetas del cuadro blaugrana, que está en plena búsqueda de perfiles que eleven la ofensiva de Hansi Flick.

"Es un gran jugador que encajaría en el sistema del Barça, pero no es alguien para hacer saltar la banca", dijo Joan Laporta, el presidente electo de los culés, en plena campaña electoral, pero eso -contrario a lo que muchos interpretaron- no cerró las puertas al albiceleste de la entidad catalana.

Según información de la 'Cadena SER', desde el club azulgrana el jugador es el objetivo número uno para el próximo verano y así apuntan las direcciones recientes de este asunto.

¿Cuál es la fórmula que estudia el Barcelona para fichar a Julián Álvarez?

El precio del futbolista no deja de ser un tema de discusión. Según el diario Sport, desde los despachos culés se piensa que el fichaje del argentino podría completarse cercano a los 100 millones de euros.

Ahora bien, si algo preocupa es la resentida relación actual con Mateu Alemany, actual director deportivo del Atlético, y que durante la campaña electoral blaugrana apoyó a Xavi Hernández en unas palabras contra Laporta. A su vez, las especulaciones llevan en esa dirección a que del lado rojiblanco pedirían unos 200 millones, cifra inasumible ahora mismo en la otra acera.

No obstante, desde la 'Cadena SER' también se comentó una fórmula que se estudia en las oficinas del Barcelona, desde donde creen que podrían incluir algún futbolista en la operación para bajar el precio del fichaje de Julián Álvarez.