UCL: Lamine Yamal iguala récord de Mbappé

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El fútbol europeo presencia un cambio de guardia en los libros de historia. Lamine Yamal, el extremo del FC Barcelona, ha alcanzado la cifra de 10 goles en la UEFA Champions League antes de cumplir los 19 años. Con este registro, el crack azulgrana supera la marca establecida previamente por Kylian Mbappé, consolidándose como el jugador más joven en lograr esta producción goleadora en la máxima competición continental.

Hasta esta jornada, el delantero francés Kylian Mbappé ostentaba el récord de efectividad goleadora para un futbolista menor de 19 años. Mbappé irrumpió en la escena internacional con el AS Mónaco y posteriormente con el Paris Saint-Germain, estableciendo una vara que parecía inalcanzable para las nuevas generaciones. Sin embargo, la progresión de Yamal ha sido más acelerada en términos de tiempo y precocidad.

La estadística confirma que Yamal ha llegado a la decena de anotaciones con una edad inferior a la que tenía el astro francés al alcanzar dicha cifra. Este hito no solo representa un logro individual para el futbolista español, sino que también posiciona al FC Barcelona nuevamente como la principal cantera de talentos determinantes en el fútbol de élite mundial.

El atacante azulgrana llegó a esta cifra en el partido de ida ante el Newcastle donde marcó en el 45+7 de penal en la abultada victoria del FC Barcelona 7 a 2 y asegurar su pase a cuartos de final.

Con este ritmo anotador, Yamal se proyecta para romper las marcas de longevidad y volumen de goles que actualmente poseen figuras como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi.