El Real Madrid se preocupa por la lesión de Thibaut Courtois

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El Real Madrid regresó de Inglaterra con el boleto a cuartos de final en la maleta, pero con una preocupación que empaña la euforia, el estado físico de Thibaut Courtois.

El guardameta belga, pieza angular del esquema blanco, presentó problemas ante el Manchester City, encendiendo todas las alarmas de cara al enfrentamiento contra el Atlético de Madrid en LaLiga.

Sobrecarga en el Etihad

Thibaut Courtois no saltó al terreno de juego tras el descanso. Según las primeras exploraciones, el belga sufre una sobrecarga en el aductor de su pierna derecha.

Aunque jugó con molestias durante los primeros 45 minutos, el cuerpo técnico prefirió no arriesgar una rotura fibrilar que lo aleje de los terrenos de juego en el tramo decisivo de la temporada.

El portero será sometido a pruebas médicas exhaustivas en las próximas horas para determinar si existe lesión o si simplemente se trata de fatiga muscular.

Lunin entra en escena

De confirmarse la baja de Courtois para el derbi madrileño, los guantes pasarán a manos de Andriy Lunin. El ucraniano, que ya tuvo que defender la portería en la segunda mitad ante el City manteniendo el arco en cero, afronta este reto con la madurez de quien ya sabe lo que es la gloria.

El madridismo recuerda con gratitud la temporada 2023-24, donde asumió la titularidad tras la grave lesión de rodilla del ex Chelsea. Aquella campaña, el ucraniano fue el gran responsable de que el Madrid alcanzara la final de la Champions tras su exhibición en tandas de penaltis y paradas imposibles.

Hasta el momento, ha mantenido un nivel de profesionalismo intachable, esperando una oportunidad que llega en el escenario más exigente, un derbi que podría definir las aspiraciones merengues en el campeonato doméstico.