Champions League: ¿Cuál será el rival del Real Madrid en cuartos y qué historial tienen entre sí?

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El Real Madrid cumplió en la vuelta de los octavos de la Champions League ante el Manchester City y selló su pase a los cuartos de final en el Etihad Stadium. Los merengues ganaron el duelo 1-2 y dejaron un global de 5-1 en la seria.

Los goles madridistas fueron obra de Vinicius, quien marcó su primero en el partido por la vía de los 11 pasos al minuto 22' y luego terminó de completar el pase en tiempo de descuento (90+3).

Ahora bien, con este resultado, los dirigidos por Álvaro Arbeloa ya piensan en lo que se les viene en esta edición europea, que no será sencillo en esos cuartos de final.

¿Cuál sería el rival del Real Madrid en cuartos de final?

En este momento, el rival merengue en el siguiente escalón está siendo nada más y nada menos que el Bayern Múnich, equipo que tiene su serie muy encaminada y prácticamente sentenciada, tras el contundente 6-1 al Atalanta en la ida.

De confirmarse, si no ocurre una auténtica sorpresa, se daría nuevamente un partido considerado clásico de esta competición, dado la cantidad de veces que se han visto las caras.

El historial actualmente está ligeramente favorable para la escuadra española, que ha ganado 13 veces al conjunto bávaro, que por su parte tiene 11 triunfos en el recorrido, dejando cuatro empates a lo largo de sus careos.

El enfrentamiento más reciente del Real Madrid ante el Bayern Múnich se dio en las semifinales de Champions League de la edición 2023-24, en la que avanzaron los madridistas con un solo gol arriba en el global 4-3, después de un inicial 2-2 en la ida y un 2-1 en la vuelta.