Champions League: Raphinha polémico, elige rival para la final

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Raphinha es uno de los mejores jugadores del fútbol en la actualidad. Sus actuaciones con el FC Barcelona rozan la perfección en muchos casos, sin embargo, no está exento de la polémica. El brasileño ya escogió a su rival para la Final de la Champions League sin jugar los cuartos.

El extremo del Barca ha desatado una tormenta mediática al declarar que desea enfrentar al París Saint-Germain en la final de la Champions League. Palabras que han sido interpretadas como un acto de soberbia, considerando que aún no superan al Atlético de Madrid.

El Barcelona deberá enfrentar en cuartos de Final a un Atlético que los ha dominado en la competición. De hecho, el partido de vuelta, se disputará en el estadio Metropolitano en Madrid, dándole algo de ventaja al equipo del Cholo Simeone que busca su primera 'orejona'.

Barcelona vs Atlético de Madrid en Champions League

El FC Barcelona no ha logrado superar una eliminatoria de Champions League contra el Atlético de Madrid. Se han enfrenado en dos ocasiones, ambas durante los cuartos de Final de la temporada 2013-14 y 2015-16. La curiosidad es que el equipo de Madrid siempre cerró en casa.

Durante la temporada 2013-14 Empataron en el partido de ida 1-1 y en la vuelta en Madrid, el Atlético venció 1-0 para avanzar a las semifinales. En la campaña 2015-16, el Barca gana 2-1 el juego de ida y en la vuelta lo pierde 2-0 con un doblete de Antoine Griezmann.

Tomando en cuenta esos enfrentamientos y las declaraciones de Raphinha. Es un caso claro de falta de historia del club, no se puede subestimar al Atlético de Madrid y menos pensar que ya van a jugar la Final de Champions League cuando están en los cuartos de Final.

Calendario del FC Barcelona en marzo-abril