Raphinha no se cortó y lanzó un fuerte mensaje tras la polémica derrota ante Girona

Más de 24 horas han pasado de la derrota del Barcelona en el campo de Montivili ante Girona (2-1) y la polémica sigue encendida con el tanto de Fran Beltrán, que dio la victoria a los locales. El nuevo en fijar una contundente declaración fue nada más y nada menos que uno de los capitanes azulgranas: Raphinha.

El brasilero, que suele dar la cara en cada momento de la institución, no fue ajeno a su personalidad y soltó un fuerte mensaje, tras lo ocurrido contra Girona. Lo hizo a través de sus redes sociales, en las que apuntó directamente al trabajo arbitral en el partido.

"Es muy difícil jugar cuando las reglas son diferentes según te favorezcan o no, pero si tenemos que jugar contra todos para ganar, no hay problema. Lo haremos. ¡Viva el Barça para siempre!", escribió el brasilero, en clara alusión al trabajo de Soto Grado.

En el mismo texto, el propio delantero reconoció que el equipo no está en su mejor momento en la temporada y, aún en esa reflexión, también lanzó otro dardo a los colegiados: "Bueno, tenemos muchas cosas que mejorar, pero no somos los únicos".

Raphinha no fue el único por Barcelona

La decisión arbitral dejó indignado al equipo culé, en lo que fue una falta clara a Jules Koundé previo al gol, secuencia en la que no intervino ni el VAR para alertar a Soto Grado de, al menos, revisarla en el monitor, dado lo importante de esa jugada, que dejaría sin puntos a los azulgranas.

Lo cierto es que el brasilero no fue el único en dejar clara su postura en contra de lo ocurrido. Antes, el mismo Pau Cubarsí fue el primero en hacerlo, tras finalizar el compromiso.

Posteriormente a los dichos Cubarsí, se sumaron Gerard Martín y Joan Garcia, quienes fueron los tres jugadores del Barcelona que hablaron ante las cámaras de DAZN después de la polémica derrota, que dejaría sin unidades y sin liderato a los culés.