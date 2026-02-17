La jugada polémica que dejó sin puntos a Barcelona ante Girona

Suscríbete a nuestros canales

La parada de Barcelona en el campo de Montivili, midiéndose al Girona por la jornada 24 de LaLiga, no terminó con buen sabor de boca. Los culés cayeron a domicilio con marcador de 2-1, en un duelo que se dirimió en los últimos compases.

El tanto definitivo para los tres puntos de los locales llegó al minuto 86', obra de Fran Beltrán, tras un remate desde la frontal muy alejado para el guardameta Joan García, que solo pudo observar la trayectoria de la esférica.

Ahora bien, ese tanto está dando de qué hablar en España y el mundo, más allá de porque significó el tanto de la victoria para los gironíes. Y es que la polémica rodeó todo lo que esa diana enmarcó, por las quejas que presentó el propio cuadro culé en el partido y que se han trasladado al reclamo de sus aficionados en las redes sociales.

Tanto es así, que los medios de ese país siguen analizando la acción previa al gol de Beltrán, en la que los culés pidieron una falta al defensor azulgrana por derecha, Jules Koundé.

¿Era falta contra el jugador de Barcelona?

Para entender la secuencia hay que situarse en el tramo previo al rebote que aprovecha Beltrán. Esa secuencia muestra una disputa que protagonizaron Julés Koundé por los blaugranas y Claudio Echeverri por los locales.

La repetición televisa parece muy clara en que los dirigidos por Hansi Flick tenían la razón en su reclamo, con una imagen que muestra a Echeverri pisando el tobillo del lateral francés, que posteriormente quedó echado sobre el terreno de juego, mientras la jugada continuaba.

Las distintas tomas y repeticiones apuntan en una misma dirección: era falta contra Koundé, una que no observó el principal Soto Grado y en la que tampoco quiso incluirse de gran manera el VAR, que tampoco invitó al principal a verla en el monitor.

En medio de todo, hay que decir que esa jugada fue clave para el devenir en el partido, que daría la victoria al Girona y dejaría a un Barcelona ahora mismo en la segunda plaza del certamen con 58 puntos, dos menos que el Real Madrid.