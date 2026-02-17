Echeverri reconoció que hubo falta en el gol que dio el triunfo a Girona ante Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona dejó perder puntos importantes en su carrera por LaLiga, tras caer 2-1 ante Girona en el campo de Montivili por la jornada 24 del certamen doméstico. Para los culés no fue cualquier revés, sino uno que les quitó el liderato que tenían en la tabla de posiciones.

El tanto definitivo de Fran Beltrán al 86', que dio la victoria a los locales, tras un remate desde la frontal muy alejado para el guardameta Joan García, quedó sobre la lupa una vez que el árbitro Soro Grado pitó el final de las acciones.

Esto último tomó un revuelo desde que los azulgranas asumieron que ese tanto no debió subir el marcador por una falta previa a Jules Koundé, que el propio colegiado no sentenció y en la que el VAR del partido tampoco intervino.

Lo cierto es que la jugada fue tan polémica que distintos actores dieron sus impresiones al término del compromiso, entre ellos uno de los dos protagonistas principales de la secuencia: Claudio Echeverri.

¿Qué dijo Echeverri sobre esa acción contra Barcelona?

El argentino fue precisamente el que disputó ese balón con Koundé, que posteriormente originó en el rebote que aprovechó Beltrán, y ya en zona mixta fue consultado por la situación y la sentencia del principal.

El video se dio en exclusiva para El Chiringuito, cuando el periodista José Álvarez se topó con el jugador y le preguntó si consideraba falta su pisotón al defensor francés. Inicialmente, el futbolista de 20 expresó no recordar con exactitud la jugada.

Sin embargo, luego pidió el periodista mostrarle el video para dejar una sentencia de lo ocurrido. Al ver las imágenes respondió en primera instancia: "Sí, lo pisé. Lo que pasa es que yo vengo en velocidad, quizá fue sin querer".

"¿Si pita falta lo hubieses entendido?", preguntó Álvarez, a lo que el argentino respondió con mayor énfasis y franqueza: "Sí, también...pero bueno, por suerte nos dieron la victoria".

En medio de todo, hay que decir que esa jugada fue clave para el devenir en el partido, que daría la victoria al Girona y dejaría a un Barcelona ahora mismo en la segunda plaza del certamen con 58 puntos, dos menos que el Real Madrid.