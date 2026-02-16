Liliana Rodríguez y Kiara compartieron el mismo hombre

Suscríbete a nuestros canales

Liliana Rodríguez y Kiara no solo comparten la pasión por la música y la actuación, sino también por un hombre con el cual vivieron bonitos momentos. Hace tiempo Kiara reveló en una entrevista como el padre de su hijo y expareja, Marco Aurelio López Yánez, estuvo con la hija mayor de Lila Morillo.

Palabras de Kiara

La intérprete de grandes éxitos como “Descarado”, “Que bello”, “Luna de plata”, “Tesoro mío” y “Perdóname”, contó que estaba ya separada de Marco Aurelio, cuando llegó a su residencia para mostrarle a Liliana Rodríguez Morillo.

Afirmó que Morillo necesitó de su aprobación para comenzar la relación con el hombre, con quien Kiara ya tenía a su hijo Marco Aurelio JR, hoy convertido en un destacado flautista.

“Marco se empató con Liliana y ellos fueron hasta mi casa para pedir mi bendición. Éramos compañeras de trabajo, siempre nos veíamos, ella es muy leal y de grandes principios”, dijo.

Kiara y Marco Aurelio padre duraron nueve años de amor y al quinto año tuvieron a su hijo. Además, ambos se llevaban diez años de diferencia, casándose cuando ella tenía tan solo 18 añitos.

Relación de Liliana y Marco

La hija de “El Puma” se casó con el hombre, con quien procreó a su hija Galilea.

En repetidas ocasiones el hijo de Kiara y Galilea, se han mostrado muy unidos y con gran cariño de hermanos.

La boda entre Marco Aurelio López y Liliana fue transmitida por “Súper Sábado Sensacional”.